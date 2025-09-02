Dragonas debuta con campeonato en el cuadrangular de la ABCMex

Tlalnepantla, Méx.- Dragonas Toluca debutó con el pie derecho en la Liga Profesional ABCMex, este fin de semana se coronó en el cuadrangular realizado en Tlalnepantla, con una victoria ante las actuales campeonas de la Liga, Aztkz, por 57 a 49 puntos y un triunfo contundente sobre Leonas de Hidalgo por marcador 79 a 45 unidades.

El primer duelo del cuadrangular fue contra Aztkz el sábado. Paola Velázquez, Sharon Saucedo, BriWany Autry, Katya Mendoza y Mía Castañeda iniciaron por parte de Dragonas, mientras que las locales saltaron a la duela con Jackie Luna, Bego Faz, Abril Reyes, Saide Peraza y Hazel Ramírez.

Desde los primeros minutos, quedó claro que la intensidad defensiva y el control en la pintura serían factores determinantes. Con un primer cuarto muy dinámico y parejo. Sharon Saucedo abrió el marcador con los primeros puntos para Dragonas, que mantuvo la ventaja hasta la mitad del periodo.

Sin embargo, fallas en la hora de definir y las pérdidas de balón permitieron a Aztks cerrar cuatro unidades los primeros 10 minutos, 15-11.

Para el segundo periodo, las locales hicieron defensa de presión lo que complicó el ataque a las visitantes, que perdieron balones y se fueron abajo 20 a 13. Dragonas hizo cambios y con un triple de Ariana Vieyra y el liderazgo de Paola Velázquez, autora de 7 unidades en el parcial, acercaron el equipo a dos unidades para irse al medio tiempo 20 a 22.

El tercer cuarto, comenzó complicado para ambos equipos. Aztks logró un 6-0 en menos de dos minutos que dio un colchón en el marcador, Dragonas ajustó en defensa y respondieron con la fortaleza de BriWany Autry bajo el aro, que sumó 6 puntos en el periodo, para mantenerse en la pelea, cerrando el parcial 33 a 37, todavía a favor de Aztks.

En el último cuarto, Dragonas salió decidido a llevarse la victoria. Con defensa férrea remontaron y le dieron la vuelta por la mínima 46 a 45 puntos. A partir de ahí el cierre fue de las visitantes: triples oportunos, rotaciones en la defensa sólidas y dominio de Autry en la pintura, aseguraron el triunfo por 57 unidades a 49. Así las patrocinadas por Cementos Fortaleza, pasaron a la final del cuadrangular. Velázquez y Autry fueron las máximas anotadoras con 16 puntos cada una.

Este domingo Dragonas jugó por el primer lugar del cuadrangular de la ABCMex contra Leonas de Hidalgo, el partido fue controlado por las de Toluca desde los primeros minutos y por 34 puntos se llevó la victoria y el campeonato.

El primer cuarto fue intenso, con varias opciones de tiro fallidas por ambos equipos. Sin embargo, Dragonas apretó la defensa y acertó disparos de larga distancia, para terminar los primeros 10 minutos 14 a 8. El segundo periodo, la batalla en la pintura se intensificó, BriWany Autry sumó 6 puntos y Karina Ortiz aportó 4 unidades, manteniendo la ventaja de Toluca.

Con clara superioridad Dragonas cerró el medio tiempo con marcador de 32 a 17 puntos. El tercer cuarto continuó con buenos disparos de larga distancia, rompimientos capitalizados y segundas oportunidades de _ro y aunque Leonas quiso reaccionar, fue neutralizado eficazmente. El parcial finalizó 53-35 a favor de Dragonas. Desde el inicio del último cuarto quedó claro quién se llevaría la victoria.

Las de Toluca acertaron un alto porcentaje de tiros de tres, combinaron un excelente trabajo en equipo en ofensiva y realizaron ajustes defensivos que limitaron a las Leonas.

A pesar de los 15 puntos de Adriana Romero para Hidalgo, la superioridad de Toluca fue evidente, sellando la victoria 79 puntos a 45 y con ello el campeonato del cuadrangular.

Con estas dos victorias, Dragonas Toluca mostró un desempeño sólido y equilibrado que genera grandes expectativas.

Se espera que el equipo mantenga este nivel en las próximas competencias, mostrando un estilo de juego efectivo y una combinación de liderazgo y talento que promete destacarse en futuros partidos. El próximo compromiso de Dragonas es la Copa Universitaria donde enfrentarán a equipos que participarán en la Liga Profesional y a quintetos universitarios, del 4 al 7 de septiembre en la Universidad Autónoma de Nuevo León, UANL.