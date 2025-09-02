Kenia López Rabadán es nombrada presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

Ciudad de México.- La diputada panista Kenia López Rabadán fue electa como nueva presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para el próximo periodo ordinario de sesiones, en sustitución de la actual dirigencia.

Entre los perfiles propuestos para el cargo también figuraban Federico Döring, Germán Martínez y Margarita Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón Hinojosa; sin embargo, la bancada panista respaldó la candidatura de López Rabadán, quien finalmente obtuvo el consenso.

En cuanto a las vicepresidencias de la Mesa Directiva, los espacios quedaron distribuidos de la siguiente manera: Sergio Gutiérrez Luna, de Morena; Paulina Rubio, del PAN, y Raúl Bolaños, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Con 28 años de militancia en el Partido Acción Nacional, López Rabadán cuenta con una Licenciatura en Derecho por la UNAM y una Maestría en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Panamericana. Su trayectoria legislativa y experiencia en la vida parlamentaria fueron claves para alcanzar la presidencia del órgano que conduce los trabajos de San Lázaro.

La llegada de López Rabadán a la Mesa Directiva marca un nuevo capítulo en la conducción de la Cámara de Diputados, órgano que tendrá la responsabilidad de encabezar los debates y acuerdos en los próximos meses.

Al rendir protesta como nueva presidenta, López Rabadán afirmó que su trayectoria de más de dos décadas en el Poder Legislativo la respalda para encabezar los trabajos del pleno con institucionalidad y apertura.

“Soy una parlamentaria de carrera porque creo en el equilibrio de poderes y en la pluralidad del poder legislativo”, declaró en su primer mensaje, donde destacó que dirigir la Cámara representa el mayor reto de sus 26 años de trayectoria política, que incluyen cargos como asistente legislativa, diputada federal, diputada constituyente y senadora.

A lo largo de su carrera, López Rabadán se ha distinguido por impulsar la defensa de los derechos humanos, la igualdad, la agenda de género y el fortalecimiento de las instituciones democráticas.

En su intervención inicial, subrayó que bajo su presidencia “el único protagonismo lo tendrá la palabra libre y plural”, y confió en que el debate en San Lázaro se caracterice por ser “apasionado pero respetuoso” y por un “cuestionamiento agudo pero honesto” como ejes de la deliberación parlamentaria.

“Me comprometo a representar con institucionalidad republicana a esta Cámara de Diputados frente a los demás poderes, autoridades e instituciones”, puntualizó, al tiempo que refrendó su respeto a la diversidad política y aseguró que cuidará tanto a las mayorías como a las minorías parlamentarias.

Finalmente, llamó a sus compañeros legisladores a trabajar con sentido de responsabilidad: “México requiere y necesita que en esta cámara trabajemos con sentido de responsabilidad. Solo así podremos procurar el bien común y mejorar la vida de los mexicanos”, concluyó.