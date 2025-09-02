“Chino” Huerta causa baja del Tricolor por lesión

Ciudad de México.- César “Chino” Huerta no podrá vestir la camiseta de la Selección Mexicana en los próximos partidos amistosos ante Corea del Sur y Japón en Estados Unidos, luego de resentirse físicamente durante la jornada más reciente de la liga belga.

La Federación Mexicana de Futbol informó que el atacante del Anderlecht presentó una sobrecarga muscular tras disputar 73 minutos en el compromiso frente al Union Saint-Gilloise. El cuerpo médico determinó que lo más conveniente era darle descanso inmediato, con el fin de evitar una lesión mayor que comprometa su futuro en la temporada.

“El futbolista mexicano presentó una sobrecarga muscular en el partido de su equipo Anderlecht frente al Union Saint-Gilloise, en el que disputó 73 minutos el día de ayer”, detalló el comunicado oficial. La FMF añadió que su lugar no será ocupado por ningún otro jugador, por lo que la lista de convocados se mantiene con un elemento menos.

La baja del “Chino” Huerta representa un contratiempo para Javier Aguirre, quien había encontrado en el delantero un recurso recurrente en la ofensiva. Aunque el propio “Vasco” Aguirre confesó que su incorporación inicial fue sugerida por parte de su cuerpo técnico, Huerta se ganó continuidad gracias a su dinamismo y a la capacidad para desequilibrar en el último tercio del campo.

En total, el futbolista de 24 años ha participado en 24 encuentros con el Tricolor, donde suma tres goles y mil minutos exactos distribuidos en amistosos, Copa Oro, Nations League y Copa América. Estos números reflejan la confianza que ha ido construyendo en el entorno de la Selección, a pesar de no ser considerado como una figura indiscutible.

La ausencia de Huerta también coincide con un momento clave en su proceso de adaptación al futbol europeo, donde busca consolidarse como titular en el Anderlecht. El descanso, aunque doloroso en lo inmediato, podría ser una inversión para asegurar que el atacante retome fuerzas y esté disponible en los próximos compromisos rumbo al Mundial 2026.