Muere joven en accidente vial sobre Paseo Tollocan

Toluca, Méx.- Un hombre de aproximadamente 25 años perdió la vida la mañana de este domingo sobre los carriles centrales de Paseo Tollocan, a la altura de la Avenida Tecnológico, luego de un presunto accidente vial.

De acuerdo con los primeros reportes, el joven habría caído de una motocicleta en movimiento y murió de manera inmediata a consecuencia del impacto contra el pavimento. No obstante, en el lugar no fue hallada la unidad en la que presuntamente viajaba, lo que será motivo de investigación por parte de las autoridades.

Paramédicos acudieron al sitio, pero únicamente confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales. Elementos de Seguridad Pública municipal acordonaron la zona para permitir las labores periciales y agilizar el tránsito vehicular.

Posteriormente, personal forense de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) llevó a cabo el levantamiento del cuerpo e inició las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos.