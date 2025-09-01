Denuncia ciudadana permite detener a tres sujetos por extorsión

Almoloya de Juárez, Méx.- En atención a una denuncia ciudadana en campo, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y de la Policía Municipal, detuvieron a tres hombres probables implicados en el delito de extorsión.

Los hechos sucedieron cuando efectivos de ambas dependencias realizaban despliegues operativos estratégicos, establecidos en las Mesas de Coordinación para la Construcción de la Paz; al circular en la colonia Cabecera Municipal, tercera sección, fueron abordados por un ciudadano que denunció que momentos antes tres sujetos le pidieron la cantidad de 5 mil pesos como derecho de piso, y dijeron pertenecer a un grupo delictivo de Michoacán.

Explicó que los sujetos se trasladaban en un automóvil de la marca Nissan Versa, modelo 2023, color blanco con cromática de taxi, región Toluca y añadió la dirección de huida. Conforme al protocolo de actuación los uniformados implementaron un operativo de búsqueda y localización, al transitar en calle 5 de Mayo en la misma localidad, observaron un vehículo que cumplía con características relatadas en la denuncia.

Mediante comandos verbales, le marcaron el alto al conductor, a fin de realizar una revisión a los datos de identificación vehicular, tras cotejar la información con el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5), la unidad no contaba con reporte de robo.

A solicitud de la parte afectada que los reconoció plenamente como sus agresores, los oficiales detuvieron a Aldo “N” de 27 años, Iván “N” de 19 años y Gerardo “N” de 28 años de edad, a quienes se les aseguró un teléfono celular.

Después de hacer saber los derechos que la ley concede, los detenidos, junto con el vehículo y teléfono celular asegurados, fueron presentados ante la Agencia del Ministerio Público, donde se inició la carpeta de investigación a fin de determinar su situación jurídica.

