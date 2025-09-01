Trabajadores del ISSEMYM señalan amaño en la elección sindical

Por: Eduardo Ortega

Toluca, Méx.- Un grupo de trabajadores del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), manifestó su inconformidad y molestia por lo que califican como una intromisión de autoridades de esta dependencia en el proceso de elección sindical.

De acuerdo con los denunciantes, desde hace meses las autoridades han mostrado favoritismo hacia la candidata Nadia Torres, a quien habría brindado protección y apoyo de la mano del área de la Unidad de Tecnologías de la Información del instituto.

Según testimonios de los empleados, este grupo ha recurrido al hostigamiento y a la coacción del voto de los servidores públicos sindicalizados, incluso mediante llamadas telefónicas realizadas en altas horas de la noche y durante fines de semana.

“Esto no tiene otro nombre más que corrupción”, señalaron en un pronunciamiento difundido este fin de semana, en el que también acusaron que la candidata oficial utiliza su acceso a datos personales y nómina de los trabajadores para fines políticos, lo que calificaron como un “grave riesgo para la seguridad y estabilidad institucional”.

Los trabajadores exigieron la intervención inmediata del Gobierno del Estado de México para frenar estas prácticas, al tiempo que expresaron respaldo a la gobernadora Delfina Gómez, quien sí ha demostrado estar al pendiente y respetar los derechos de los servidores públicos.

Asimismo, rechazaron la circulación de noticias falsas que, dijeron, buscan “incitar al odio, afectar la estabilidad laboral y atentar contra la integridad de las personas”. Aseguraron que ya presentaron denuncias formales al considerarlas un delito.

“Defenderemos la voluntad de elección de los trabajadores, no vamos a permitir que una camarilla intente adueñarse del sindicato del ISSEMYM mediante presión y chantaje”, concluye el documento.