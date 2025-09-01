Gobierno de Ecatepec apoya a universitarios con los pasajes

Redacción

Redacción 1 septiembre, 2025

1 septiembre, 2025 Municipios

Municipios Ecatepec, EdoMéx, pasajes, Universitarios

Ecatepec, EdoMéx, pasajes, Universitarios 0 Comments

Ecatepec, Méx.- El gobierno municipal de Ecatepec publicó la convocatoria “Universitarios en Movimiento para el Bienestar”, cuyo propósito es brindar apoyo económico para pago de pasajes de las y los jóvenes que cursan el nivel superior, a fin de disminuir el rezago educativo.

La convocatoria está dirigida a jóvenes de 18 a 29 años de edad que habiten en Ecatepec y que se encuentren en condición de pobreza para costear su traslado a clases en las instituciones de educación universitaria.

Los apoyos se realizarán a través de transferencia de recursos monetarios, en una y hasta en cuatro ministraciones, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal autorizada.

Los interesados deben acudir a la Dirección de Educación, ubicada en el primer piso del palacio municipal del 1 al 15 septiembre del año 2025, de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 18:00 horas.

La Dirección de Bienestar, Participación Ciudadana y Territorial municipal determinará las condiciones, lugar y fecha de entrega del apoyo.

Hay que recordar que las Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Social denominado “Universitarios en Movimiento para el Bienestar” fueron aprobadas por las y los integrantes del Ayuntamiento durante sesión de Cabildo presidida por la alcaldesa Azucena Cisneros.