Impulsa GEM la cultura altruista con capacitación a 89 organizaciones de la sociedad civil

Huixquilucan, Méx.- Luego de que hace unos días la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez entregara reconocimientos a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) por su destacada labor en favor de los grupos vulnerables, el Gobierno del Estado de México dio un paso más al impulsar su capacitación y fortalecimiento institucional.

En el Encuentro para el Fortalecimiento, la Profesionalización e Intercambio de Experiencias, participaron 89 OSC, con quienes se dialogó sobre la importancia de la transparencia y las buenas prácticas para garantizar que los apoyos lleguen a la población que más los necesita. Expertos como Vanessa Rivadeneyra Navarro y Gerardo Gómez Lastiri compartieron herramientas en materia fiscal y de inversión social para hacer más sustentables sus proyectos.

Además, se concretó un convenio de colaboración con la Universidad Anáhuac Campus Norte, que permitirá a las organizaciones inscritas en el Registro Social Estatal acceder a capacitación especializada y a becas del 50 por ciento en el diplomado en Responsabilidad Social. Esta iniciativa, encabezada por la Secretaría de Bienestar a través de la JAPEM y la Dirección General de Bienestar Social y Fortalecimiento Familiar, refuerza el compromiso del GEM con el altruismo y el bienestar comunitario.