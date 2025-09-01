San Mateo Atenco lanza el programa “Unidos por la Juventud” en Cabildo Juvenil

San Mateo Atenco, Méx.- En el marco de la trigésima cuarta sesión ordinaria de Cabildo, realizada bajo el formato de Cabildo Juvenil, la presidenta municipal Ana Aurora Muñiz Neyra presentó el programa “Unidos por la Juventud”, una iniciativa que ofrecerá a las y los jóvenes atenquenses accesos preferenciales a bienes, servicios y productos locales a través de una tarjeta de beneficios.

Dirigido a jóvenes de 15 a 29 años, el programa busca fortalecer la economía familiar y el desarrollo socioeconómico local mediante descuentos y apoyos en unidades económicas participantes.

“Con este programa queremos que nuestras juventudes tengan más y mejores oportunidades, que sientan el respaldo de su gobierno en la construcción de un futuro con bienestar, inclusión y desarrollo pleno”, afirmó la alcaldesa.

Durante la sesión, jóvenes representantes de distintos sectores sociales debatieron sobre los derechos de las juventudes y de las mujeres, la perspectiva de género, la diversidad, la inclusión y la salud mental.

Muñiz Neyra informó que, gracias al programa “Unidas Sí”, se han reducido los índices de embarazo adolescente en el municipio, además de anunciar nuevos servicios gratuitos de atención psicológica a través de la Unidad de Atención a las Adicciones y la Salud Mental.

Asimismo, refrendó su compromiso con el fortalecimiento del Instituto de Atención a la Juventud y con el impulso a deportistas locales mediante un sistema de becas permanentes que les permita competir en eventos nacionales e internacionales.

En la misma sesión, el Cabildo reconoció a los atletas Valeria Flores Jiménez, medalla de plata en marcha femenil en los Juegos Panamericanos Asunción 2025, y Brandon Pérez Vilchis, medalla de bronce en los 20 mil metros de marcha varonil en la misma justa deportiva.

La presidenta municipal reiteró que su gobierno continuará generando espacios de participación juvenil y programas que atiendan las necesidades de este sector.

“Queremos que nuestros jóvenes tengan voz, respaldo y oportunidades reales. Unidos por la Juventud es un paso firme en esa dirección, porque su presente y futuro son prioridad para San Mateo Atenco”, concluyó.