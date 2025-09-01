Aprehenden a probable implicado en trata de personas

Chalco, Méx.- Agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) cumplimentaron orden de aprehensión en contra de José Antonio “N”, investigado por su probable intervención en el delito de trata de personas, en la modalidad de “al que elabore material con contenido de actos de exhibicionismo corporal con fines sexuales reales de una persona menor de 18 años de edad”.

De acuerdo con la indagatoria, del 27 de mayo de 2019 y hasta el mes de octubre de 2020, en un inmueble ubicado en la colonia Geovillas de Santa Bárbara, en el municipio de Ixtapaluca, el probable implicado habría elaborado material con actos de exhibicionismo corporal con fines lascivos sexuales, donde se apreciaba a una menor de entonces 10 años de edad.

Una vez que estos hechos fueron denunciados ante el Agente del Ministerio Público, fue iniciada una indagatoria y recabados datos con los cuales fue solicitada a la Autoridad Judicial librar orden de aprehensión en su contra.

Cabe mencionar que este individuo fue detenido en marzo de este año por el ilícito de trata de personas en la modalidad de pornografía infantil, por lo que desde esa fecha se encuentra interno en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chalco, por ello este mandamiento judicial le fue cumplimentado en reclusión.

Al detenido se le debe considerar inocente hasta que sea dictada una sentencia condenatoria en su contra.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México pone a disposición de la ciudadanía el correo electrónico [email protected], el número telefónico 800 7028770, o bien, la aplicación FGJEdomex, la cual está disponible de manera gratuita para los teléfonos inteligentes de los sistemas iOS y Android, para que, en caso de reconocer a este sujeto como probable implicado en otro hecho delictivo, sea denunciado.