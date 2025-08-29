Toluca retoma el camino con triunfo en San Luis

San Luis Potosí, Méx.- Los Diablos Rojos del Toluca regresaron a la senda del triunfo al derrotar 3-1 al Atlético de San Luis en el Estadio Alfonso Lastras, en partido correspondiente a la jornada 7 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

El equipo de Antonio “Turco” Mohamed se presentó en tierras potosinas con la obligación de levantarse tras la derrota frente a Cruz Azul, y lo logró con una gran exhibición de Alexis Vega y el paraguayo Robert “La Pantera” Morales.

El primer tanto llegó al minuto 29, cuando Vega definió con calidad para abrir el marcador. Antes del descanso, los escarlatas ampliaron la ventaja gracias a un autogol de Román Torres Acosta, luego de un disparo de Jesús Angulo.

En el complemento, Morales apareció al 61’ para firmar el tercer gol de la visita y encaminar el triunfo. El Atlético San Luis apenas pudo reaccionar con el descuento de Luis Ronaldo Nájera al 65’, pero ya no tuvo capacidad de respuesta.

Con este resultado, el Toluca llegó a 13 puntos y se coloca en la parte alta de la tabla, mientras que los potosinos permanecen en la décima posición con seis unidades.

En la jornada 8, los Diablos recibirán al Puebla el próximo 13 de septiembre en el Estadio Nemesio Diez, en un duelo con sabor especial por el regreso de Hernán Cristante como técnico de los camoteros.