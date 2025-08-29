Gobierno de Amecameca entrega paquetes de aves de postura y codorniz a bajo costo

Por: Ricardo Espejel Arellano

Amecameca, Méx.- Con la visión de fortalecer la economía familiar y la seguridad alimentaria, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Desarrollo Social y la Coordinación de Programas Sociales, realizó la entrega de paquetes de pollos y codornices

Este programa busca proporcionar a las familias una fuente de proteína accesible y, en algunos casos, una oportunidad para generar un ingreso adicional a pequeña escala.

El Director de Desarrollo Social, Ing. Orlando Gómez, destacó: “Gracias a la gestión de la presidenta Dra. Ivette Topete García, podemos llevar este importante beneficio a las familias y cada paquete es una semilla de bienestar y una oportunidad. Estamos sembrando oportunidades y criando bienestar.”

Dijo que el gobierno municipal invita a los ciudadanos a acercarse a la Dirección de Desarrollo Social para conocer los requisitos de inscripción y ser parte de este programa que realiza entregas cada mes y con ello podrán tener sus aves para consumo alimentario.