Conmemoran el 205 aniversario de Zinacantepec

Zinacantepec, Méx.- En el marco del 205 aniversario de la fundación de Zinacantepec, el Ayuntamiento Constitucional llevó a cabo la entrega de la Presea Zinacantepetl 2025.

Se trata del máximo reconocimiento que otorga el municipio a ciudadanas, ciudadanos y organizaciones que han contribuido de manera ejemplar al desarrollo comunitario.

El evento se realizó en el Museo Virreinal, en una ceremonia solemne que reunió a autoridades municipales, estatales, integrantes del cabildo, representantes de instituciones educativas y culturales, familiares y vecinos, quienes celebraron el legado de esfuerzo y compromiso de las y los galardonados.

Dicho galardón se entregó en doce modalidades, entre ellas mérito municipal, artes y letras, pedagogía, deporte, juventud, derechos humanos, equidad de género, medio ambiente, labor artesanal, investigación científica y tecnológica, y desarrollo emprendedor. Cada homenajeado recibió una medalla conmemorativa y un reconocimiento oficial en medio de aplausos y muestras de orgullo comunitario.

En su mensaje, el presidente municipal Manuel Vilchis Viveros destacó que el reconocimiento es un símbolo de gratitud y esperanza hacia quienes han dejado huella en la vida social, cultural y económica del municipio.

“Este acto no solo celebra nuestro aniversario, también honra el espíritu incansable de quienes construyen el presente y futuro de Zinacantepec con talento, trabajo y vocación de servicio”, señaló.

El edil subrayó que la Presea Zinacantepetl se ha consolidado como una tradición que fortalece el tejido social y proyecta valores como el esfuerzo, la solidaridad, la creatividad y el respeto por la diversidad.

Con esta entrega, Zinacantepec reafirma su compromiso de seguir reconociendo a mujeres, hombres y colectivos que, desde la notoriedad o el anonimato, hacen de la comunidad un lugar más justo, humano y digno.