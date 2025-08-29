San Mateo Atenco reafirma compromiso con una justicia humana y cercana

San Mateo Atenco, Méx.- La presidenta municipal Ana Aurora Muñiz Neyra destacó la importancia de fortalecer la colaboración entre el gobierno local y el Poder Judicial del Estado de México, con el fin de garantizar el acceso a la justicia y la paz social para las y los atenquenses.

Al dar la bienvenida al presidente electo del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM), Héctor Macedo García, la alcaldesa recordó que San Mateo Atenco es uno de los primeros municipios en cumplir con la Ley de Justicia Cívica estatal y en habilitar un Juzgado Cívico Municipal, que permite resolver conflictos mediante la mediación, conciliación y respeto a los derechos humanos.

Muñiz Neyra solicitó al presidente electo del TSJEM convertirse en un aliado en la construcción de soluciones para niñas, mujeres, adolescentes y personas con discapacidad, y propuso que el Poder Judicial conozca y evalúe el Modelo AHORA, como política pública replicable en todo el Estado de México para proteger a víctimas de violencia.

Por su parte, Héctor Macedo afirmó que el Estado de México requiere cohesión y unidad, las cuales deben construirse desde lo local. Reconoció el trabajo del gobierno de San Mateo Atenco y coincidió en la necesidad de que la justicia sea más cercana, independiente y con perspectiva de género.

Macedo García adelantó que hacia 2027 se multiplicará la participación de mujeres en cargos del Poder Judicial, como parte del avance hacia la paridad y la igualdad sustantiva. También presentó los ejes de su plan de trabajo, centrados en la capacitación en mediación y justicia restaurativa, la atención a víctimas y el fortalecimiento de la relación con municipios y colegios de profesionistas.

Finalmente, la presidenta municipal subrayó que la visita de Macedo García representa una nueva forma de ejercer la justicia: “la justicia debe sentirse en la vida cotidiana de la gente. Hoy tenemos la oportunidad de construir un Estado de México más solidario y más humano, con el respaldo del Poder Judicial y la participación de la sociedad”.

En la reunión participaron integrantes del Cabildo, ex presidentes municipales, miembros del Sistema Municipal de Justicia Cívica, así como juezas, jueces, magistradas y magistrados electos, además de representantes de asociaciones y organizaciones de profesionistas del Estado de México.