Fracción de Morena define agenda legislativa para segundo año legislativo

Toluca, Méx.- Al concluir la reunión Plenaria de estudio, análisis, debate y reflexión interna entre le, las y los 36 integrantes del Grupo parlamentario de Morena en la LXII Legislatura estatal conformada por 75 representantes populares, Francisco Vázquez explicó que entre los objetivos de la bancada que impulsa la Cuarta la Transformación de la vida púbica, están; revocación de mandato, eliminación del fuero, medidas contra nepotismo y no reelección.

También, todos los temas relacionados con el interés superior de niñas, niños y adolescentes, su desarrollo, educación, salud y protección, forman parte de la agenda legislativa a impulsar durante el primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de la LXII Legislatura que iniciará el próximo 5 de septiembre.

Temas relacionados con el bienestar, derechos sociales y salud de la población; la modernización administrativa; adecuaciones al marco legal para impulsar de forma contundente un gobierno digital a lo largo y ancho de la entidad, también serán impulsados por la fracción de Morena.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política, refirió que la simplificación de trámites y combate a la corrupción, son eje rector de las iniciativas que estará apuntalando su bancada.

Vázquez Rodríguez adelantó que la protección del medio ambiente e impulso a energías limpias forman parte de las iniciativas que estarán presentando.

Le, las y los integrantes del GPM coincidieron en señalar que seguirán impulsando la actualización del marco legal para que la justicia social avance, con atención especial a los sectores más vulnerables.

Los temas relacionados con igualdad sustantiva con perspectiva de género, derechos de comunidades LGBTTTIQ+, marco de inclusión y no discriminación y, acceso a la justicia incluyente y cercano a la ciudadanía, serán abordados.

También, presentará propuestas para mejorar de forma sustancial, vía leyes secundarias, el marco legal de transparencia; junto con asignaturas de seguridad ciudadana con enfoque de paz y prevención de conductas delictivas y, respeto a los derechos humanos.

Finalmente, Vázquez Rodríguez dijo que el bienestar y apoyo social para atender desigualdades estructurales y el fortalecimiento de municipios para que tengan mayor capacidad y autonomía para responder a las necesidades ciudadanas.