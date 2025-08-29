Exedil Roberto Ávila encabeza ilegalmente evento oficial de Mesa de la Paz

*No le importó la presencia de la Secretaria Estatal de las Mujeres, Mónica Chávez Durán.

Por: Ricardo Espejel Arellano

Tenango del Aire, Méx.- En un caso inusual e ilegal totalmente, el ex edil Roberto Ávila Ventura, encabezó junto con su esposa y alcaldesa Johanna Fernández, el evento oficial de la Mesa de la Paz con Perspectiva de Género, con el consentimiento y complacencia del Secretario Ejecutivo Regional Ángel Galicia Aguilar.

A este acto que, de privado se volvió público y fuera de la ley, el Ayuntamiento le faltó al respeto a la Secretaria de la Mujer, la Mtra. Mónica Chávez Durán, quien presidió el evento.

De esta forma, la pareja presidencial de Tenango del Aire demuestra su poco respeto a los eventos oficiales y el ex edil Roberto Ávila ocupó un lugar en el presídium al lado de su esposa Johanna Fernández de Ávila y de la funcionaria estatal.

La privacidad de este evento oficial pasó a ser un espectáculo grotesco, ya que el ex edil ecologista tiene denuncias por violencia infrafamiliar de parte de su ex esposa y actualmente no ocupa ningún cargo oficial en el gobierno municipal, como para que haya estado en el presídium y en el desarrollo de la reunión.

La presencia del ex edil cohibió a los ediles de los municipios de la región de los volcanes y a las titulares de las direcciones de la Mujer, ya que no pudieron abordar temas importantes por falta se privacidad.

Y toda esta acción se realizó con el consentimiento de Ángel Galicia Aguilar, Secretario Técnico de las Mesas por la Seguridad y la Paz de la región, quien no le pidió al ex edil Roberto Ávila retirarse del lugar por la privacidad e importancia de los temas a tratar.