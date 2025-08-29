Disminuyen 21% los robos a casa habitación en el EdoMéx: Gómez

Toluca, Méx.- El Estado de México registró una disminución del 21 por ciento en los delitos de robo a casa habitación durante el periodo de enero a agosto de 2025, en comparación con el mismo lapso de 2024, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México durante la más reciente sesión de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, encabezada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

Durante la reunión, celebrada en el Palacio de Gobierno, la mandataria estatal destacó el trabajo coordinado entre autoridades federales, estatales y municipales para garantizar la seguridad de las familias mexiquenses.

“Encabecé la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz de este día, en el Palacio de Gobierno. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México compartió información en la que destaca la reducción de 21 % en el robo a casa habitación en lo que va del año, en comparación a 2024.Trabajamos por la seguridad y la paz de las familias mexiquenses”, informó a través de redes sociales, al dar a conocer los resultados de la Mesa de Seguridad.

En el encuentro también participó el secretario general de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, quien resaltó que la baja en este delito es fruto de una estrategia basada en coordinación interinstitucional y acciones concretas impulsadas por la administración estatal.

“¡Buenas noticias! La Fiscalía General de Justicia del Estado de México compartió en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz que se registra una reducción del 21% en robo a casa habitación en lo que va de 2025 en comparación con 2024. Este logro es gracias a la coordinación permanente entre autoridades municipales, estatales y federales, respaldando con acciones concretas las indicaciones de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.”, señaló.

La reunión contó con la presencia de altos mandos en materia de seguridad, entre ellos el secretario de Seguridad estatal, Cristóbal Castañeda Camarillo; el fiscal general José Luis Cervantes Martínez, así como representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia.

Las autoridades coincidieron en que el Estado de México avanza hacia un nuevo modelo de seguridad, sustentado en el enfoque territorial, la participación conjunta de las instituciones y la atención permanente a los indicadores delictivos.