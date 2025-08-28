México, listo para volver a recibir el mejor voleibol de playa de Norte y Centroamérica

Redacción

Redacción 28 agosto, 2025

28 agosto, 2025 Deportes

Deportes Colima, Manzanillo, México, Voleibol

Colima, Manzanillo, México, Voleibol 0 Comments

Manzanillo, Colima.- México está listo para volver a recibir el mejor voleibol de playa de Norte y Centroamérica. Este fin de semana, Manzanillo, Colima, albergara la sexta parada del prestigioso Tour NORCECA 2025.

Nuestro País será representado por cuatro duplas, dos femeniles y dos varoniles: Atenas Gutiérrez/Susana Torres, Naomi Cruz/Angélica Torres, Jorman Osuna/Ángel Cárdenas y Carlos Ayala/Inés Lares.

Gutiérrez y Torres serán las rivales a vencer en su rama, ya que vienen de proclamarse campeonas de la quinta fecha en Paramaribo, Surinam. Mientras que Osuna, Ayala y Lares también saben lo que es subir al podio en este circuito.

Manzanillo será la segunda ciudad mexicana que reciba este evento, luego de que Madero, Tamaulipas, hizo lo propio en julio pasado. Guadalajara, Jalisco, será sede la siguiente semana y Ciudad del Carmen, Campeche, cerrará en octubre.

El Tour NORCECA de Voleibol de Playa otorga importantes puntos para el ranking continental, mismo que son clasificatorios a los Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026.