La LIGA BBVA MX registra el mejor arranque goleador en una década

Toluca, Méx.- La pasión y la contundencia ofensiva se han hecho presentes en el Torneo Apertura 2025 de la LIGA BBVA MX, que después de seis jornadas disputadas registra el mejor inicio en materia de goles de los últimos diez años y 20 torneos.

Con un total de 168 anotaciones en 53 partidos, a falta del duelo pendiente entre Chivas y Tigres, el campeonato promedia 3.16 tantos por encuentro, cifra que refleja el espectáculo que los equipos han ofrecido en las canchas de México. Este ritmo goleador no se veía desde el Apertura 2015, cuando en la misma cantidad de jornadas se alcanzaron 172 goles en 54 compromisos, con un promedio de 3.18 tantos por juego.

La intensidad se ha mantenido a lo largo del calendario, pero han sido las jornadas 2 y 3 las más explosivas, con 31 goles cada una, seguidas de la jornada 6, que cerró con 30 anotaciones y varios encuentros cargados de emociones y volteretas.

Este arranque histórico confirma que la ofensiva se ha convertido en protagonista del torneo, gracias a la participación de delanteros de jerarquía como Joao Pedro, quien suma 6 goles; Ángel Sepúlveda, con 5 tantos, y Germán Berterame, que ha logrado 4 dianas. Tan solo ellos aportan 15 conquistas. A ello se suma la apuesta de varios equipos por un futbol más vertical y la efectividad de jóvenes talentos que han irrumpido con fuerza en la liga.

Más allá de los números, los goles representan también el creciente atractivo de la LIGA BBVA MX, tanto para la afición nacional como para los seguidores internacionales que cada vez siguen más de cerca el torneo. Los estadios han vibrado con partidos cargados de intensidad, donde los goles han marcado diferencias y consolidado la emoción que caracteriza al futbol mexicano.

La actividad se reanudará este 29 de agosto con la jornada 7, donde los equipos buscarán mantener el ritmo y los aficionados esperan que el espectáculo goleador continúe encendiendo la emoción en cada cancha del país.