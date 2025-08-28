Totolmajac recibe con fiesta a la caravana de la Ruta “El Acapulzazo”

Villa Guerrero, Méx.– El rugir de motores y el colorido de más de 200 cuatrimotos y raizers llenaron de vida al Pueblo Mágico de Totolmajac, donde los habitantes ofrecieron una cálida bienvenida a la caravana de la Ruta “El Acapulzazo”, organizada por el Club Toluca Aventura Extrema, que encabeza Juan Manuel González Morquecho, “Flypper”.

La travesía arrancó a las 5:00 de la mañana en Metepec, con una pertinaz lluvia que acompañó a los pilotos durante varias horas de camino. A pesar del clima, el entusiasmo no decayó: participantes provenientes de Querétaro, Hidalgo, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Guanajuato, Ciudad de México, Morelos, Estado de México y hasta de Estados Unidos arribaron a Totolmajac para encontrarse con un pueblo volcado en recibirlos.

En la plaza principal, los visitantes compartieron un desayuno comunitario que se convirtió en una verdadera convivencia entre pilotos y pobladores. Niños y jóvenes aprovecharon el momento para tomarse fotografías, pedir autógrafos e incluso subirse a las imponentes unidades motorizadas.

El alcalde Carlos Rogel Guadarrama, encabezó la recepción y destacó la importancia de este tipo de eventos para la proyección turística y económica de Villa Guerrero. “Es muy favorable tener la visita de diferentes estados de la República y también de los Estados Unidos. Además de disfrutar nuestras bellezas naturales, los comercios locales se benefician con la derrama económica que genera su estancia”, señaló.

Durante el acto, González Morquecho entregó un reconocimiento al edil en agradecimiento por la hospitalidad brindada, la cual, por segundo año consecutivo, convierte a Totolmajac en una parada emblemática de la ruta.

La edición 2025 del Acapulzazo contempla un recorrido de 650 kilómetros en tres días, con campamentos en Iguala, Chilpancingo y la llegada al puerto de Acapulco. Este año, además, se celebra el 20 aniversario del Club TAE, que ha consolidado su reputación como organizador de las rutas más seguras y familiares del país, con la novedad de incluir ahora el paso por Itxcatiopan.