Messi anuncia su último partido de Eliminatorias en Argentina

Buenos Aires, Argentina.– Lionel Messi confirmó que el duelo del próximo 4 de septiembre ante Venezuela será el último partido de Eliminatorias que dispute en territorio argentino, un hecho que marca el inicio del final de su etapa con la Selección.

El capitán de la Albiceleste, que cumplió 38 años en junio, señaló que vivirá la jornada de manera especial y rodeado de su familia. “Va a ser especial, un partido muy especial para mí porque es el último de las Eliminatorias. No sé si después habrá amistosos o más partidos. Será un partido muy especial, por eso me va a acompañar mi mujer, mis hijos, mis padres, mis hermanos y todos los que puedan. Lo vamos a vivir de esa manera”, expresó tras un compromiso con Inter Miami en la Leagues Cup.

Las palabras de Messi también confirman que el Mundial 2026 será el último de su carrera internacional, torneo en el que buscará cerrar con broche de oro una trayectoria de casi dos décadas en la élite, con títulos como la Copa América 2021 y el Mundial de Qatar 2022.

Con la clasificación asegurada, Argentina disputará las últimas dos fechas de la Eliminatoria sudamericana. Primero recibirá a Venezuela en el Monumental, donde se dará el emotivo adiós de Messi en esta fase. Posteriormente, visitará a Chile el 9 de septiembre.

El encuentro frente a la Vinotinto trasciende lo meramente deportivo: se convertirá en una despedida simbólica para el máximo ídolo de la selección, que dejará una huella imborrable en la historia del futbol mundial.