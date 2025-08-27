Policía de Metepec localiza y auxilia a adulto mayor extraviado

Metepec, Méx.- La rápida y sensible actuación de elementos de la Policía Municipal de Metepec permitió que un adulto mayor, identificado como Don Isaac, de 70 años, regresara sano y salvo a su hogar la mañana de este miércoles, luego de haber pasado la noche desorientado.

El presidente municipal, Fernando Flores Fernández, informó en sus redes sociales, que el hombre fue localizado alrededor de las 6:30 horas en la intersección de Las Torres y Tecnológico, por elementos que participaban en el operativo “Blindaje”. Los oficiales se acercaron al adulto mayor tras notar su actitud desconcertada.

“Gracias a nuestra policía, una persona de la tercera edad que estaba extraviada, pudo encontrar su domicilio”, expresó el alcalde. Detalló que los uniformados, tras verificar el estado de salud de Don Isaac, lo acompañaron en un recorrido por calles de San Miguel Totocuitlapilco, comunidad de la que dijo ser originario, hasta que logró reconocer su vivienda, donde fue recibido por sus familiares.

El edil reconoció el compromiso de los elementos de seguridad municipal y agradeció su labor humanitaria: “Gracias por el trabajo a nuestros policías, que ayudaron a nuestro vecino a regresar a su casa”, concluyó.

La policía de Metepec reitera que en caso de emergencias de seguridad o reportes relacionados, se puede llamar al *7311 para recibir la atención de la policía y otros servicios.