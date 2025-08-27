Capturan a seis personas por lesiones en agravio de policías estatales

Ecatepec, Méx.- La coordinación y oportuna atención por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) permitió la detención de seis personas posibles responsables del delito de lesiones, en agravio a personal de la Policía Estatal.

Oficiales en campo realizaban recorridos preventivos como parte del Mando Unificado Zona Oriente, de acuerdo a lo planteado en las Mesas de Coordinación para la Construcción de la Paz, cuando sobre la carretera Lechería-Texcoco a la altura de la colonia Los Héroes Ecatepec, observaron un grupo de personas en una aparente riña.

Mediante el protocolo de actuación se acercaron a estos y vieron que civiles agredían a elementos de SSEM, por lo que en apego al protocolo de actuación se aproximaron e intervinieron. En la acción, detectaron que los ciudadanos portaban un martillo de metal de aproximadamente 38 centímetros de largo.

Los efectivos informaron a Melanie “N” de 19 años, Christian “N” de 20 años, Alonso “N” de 47 años, Zayra “N” de 25 años, Natalia “N” 19 años y a Norma “N” de 47 años, el constitutivo de los delitos cometidos, y junto el martillo y un automóvil de la marca Dodge Neón, color verde, fueron puestos ante la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos en contra del Transporte en la demarcación, donde se determinará su situación legal.

La Secretaría de Seguridad le recuerda que los teléfonos 089 Denuncia Anónima y 9-1-1 Número de Emergencias se encuentran a su disposición las 24 horas del día. Puede contactarnos, a través de las redes sociales: Facebook @SS.Edomex y en X @SS_Edomex.