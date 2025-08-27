Artesanos Metepec revela su nueva armadura

Metepec, Méx.- Los Artesanos de Metepec dieron un paso más en su consolidación como club protagonista de la Liga Premier Serie B al presentar oficialmente su nueva indumentaria para la temporada 2025-2026, diseñada por la marca mexicana JAG Sportswear, en un evento que combinó elegancia, identidad y pasión futbolera.

El Salón Condesa fue el escenario de una noche en la que jugadores, cuerpo técnico, patrocinadores e invitados especiales celebraron la nueva piel del equipo.

Entre las personalidades que acudieron a la velada destacó el presidente municipal de Metepec, Fernando Gustavo Flores Fernández; el presidente de la Liga Premier, José del Carmen Vázquez Ávila, y el titular del IMCUFIDEM, Emilio Yamin Faure, quienes respaldaron al club con mensajes de aliento y reconocimiento.

La ceremonia estuvo conducida por la voz autorizada del futbol, Raúl Sarmiento, quien dio realce a cada momento de la presentación. La pasarela inició con el conjunto de pants, el rompevientos con bermudas y mochila y el uniforme de entrenamiento, prendas que destacan por el predominio del morado y tonos sobrios que transmiten elegancia y profesionalismo.

Más tarde, un video introdujo la playera de visita, vestida por el portero Víctor Hugo Álvarez Cadena y los jugadores Héctor Navarrete Nieto, Juan Pablo Mercado y Dilan Arath Dávila De La Rosa. En color blanco, la camiseta integra detalles únicos como el tradicional Árbol de la Vida, ícono del Pueblo Mágico, reforzando la conexión cultural entre el club y su comunidad.

El momento más esperado de la velada llegó con la revelación del uniforme de local, portado por Darco Alessandro Zaragoza, capitán y guardameta, acompañado por Carlos Esteban Rodríguez Mercado, Joab Shalom Ruiz Pérez y David Flores García. La armadura morada, con matices oscuros y acabados sobrios, proyecta fuerza, identidad y la ambición de un equipo que busca trascender en la división.

Durante la ceremonia, la directiva entregó simbólicamente la camiseta al alcalde Fernando Flores Fernández y a Emilio Yamin Faure, como muestra de unión institucional. En su mensaje, el edil subrayó que Artesanos es “un equipo que representa la grandeza de Metepec”, mientras que Vázquez Ávila reconoció a la institución como referente en la Liga Premier.

La presentación concluyó con una convivencia entre patrocinadores e invitados, quienes destacaron el diseño innovador y el compromiso del club con su afición. La “Ola Morada” se prepara ahora para su siguiente reto: recibir este sábado a las 16:00 horas a Deportivo Ayense en la Fortaleza Morada, la U.D. Martín Alarcón Hisojo.