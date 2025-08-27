Hugo González confía en que el Toluca retomará el camino

Metepec, Méx.– En medio de una etapa complicada en cuanto a resultados, el arquero de los Diablos Rojos, Hugo González, dejó en claro que el equipo se mantiene sereno y enfocado en lo que viene, especialmente en la visita de este fin de semana al Atlético de San Luis. El guardameta subrayó que, pese a los altibajos, el plantel conserva la confianza y la unión interna.

Para González, el secreto está en no dejarse llevar por la presión externa. Considera que Toluca ha acostumbrado a su afición a ganar con regularidad y por ello cualquier derrota se magnifica. Aun así, el portero recalcó que dentro del vestidor predomina la calma, confiando en el trabajo del cuerpo técnico y en la capacidad del grupo para reaccionar.

El guardameta reconoció que los viajes y la carga de partidos recientes pasaron factura, provocando ausencias notables como las de Helinho y Luan García. Sin embargo, descartó por completo que exista un problema de fondo en el equipo. “Este equipo se acostumbró y acostumbró a la gente a no perder, entonces se cae en un partido y todo se magnifica. Nosotros estamos tranquilos dentro del grupo y viendo siempre la parte positiva”, puntualizó.

En cuanto a lo deportivo, González destacó la mejoría defensiva en las últimas jornadas, pese a que las bajas han obligado a ajustes en la zaga. El próximo reto será frenar al líder de goleo, Pedro Joao, del Atlético de San Luis. A este respecto, el arquero fue claro: “Más que preocuparnos por las armas que tenga el rival, nos estamos ocupando en nuestras cosas. Jugamos por Toluca y nos preocupamos por nosotros”.

En lo personal, el portero expresó sentirse motivado por la competencia interna con Luis García, lo que lo impulsa a dar su mejor versión. Además, reconoció que uno de sus objetivos a mediano plazo es volver a ser considerado en la Selección Mexicana, meta que buscará alcanzar demostrando solidez con los Diablos Rojos.

Con esta mentalidad, el Toluca se prepara para encarar su duelo contra San Luis con la intención de recuperar la senda del triunfo y mantener vivas sus aspiraciones en el torneo.