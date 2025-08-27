GRILLANDO

José Elías Nader Mata

José Elías Nader Mata 27 agosto, 2025

27 agosto, 2025 Columnas

Columnas 0 Comments

Soy un convencido de que la educación es la solución a los problemas de nuestro país, por ello es que doy clase desde hace 13 años, pues hoy, la educación es la herramienta que nos permitirá salir adelante, junto con la confianza de que la juventud es la esperanza para vivir en una nación mejor.

Ayer viví un momento especial, pues representó el anhelado regreso a clases en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, después de que iniciara el movimiento estudiantil hace cuatro meses en la Universidad Autónoma del Estado de México y que dejó como resultado importantes cambios.

Me emocionó recibir a un grupo conformado por estudiantes de nuevo ingreso, jovencitas y jovencitos, en su mayoría, de 17 y 18 años y a los que les di la bienvenida a nuestra querida Alma Mater, aquella a la que he estado vinculado los últimos treinta años de mi vida y a la que le tengo un gran cariño.

Más allá del estado de las instalaciones, es momento de ver para adelante, trabajar y edificar una universidad diferente, que sea más justa, digna y democrática, de tal manera que demandará del esfuerzo de todas y de todos, pues la reconstrucción no será sencilla en ningún sentido, ni en el material, el psicológico, el humano y el académico, por lo que es un reto que nos obliga a dar lo mejor para recobrar con fuerza las clases.

Que venga una nueva época para la UAEMéx, que la inteligencia y el conocimiento sean la herramienta para generar luz, ya que la educación es un tesoro que debemos impulsar, que los jóvenes deben aprovechar y que los catedráticos demos administrar para generar mejores condiciones de vida, pues como lo decía JUSTO SIERRA, la educación es la palanca principal de la civilización y el antídoto para la ignorancia y sus males sociales, promoviendo la escuela como una “inmensa iglesia nueva” para construir un futuro digno.

Así que bienvenidos los estudiantes universitarios, confío en que la continuidad al diálogo y acuerdos con las autoridades de la UAEMéx seguirán abriendo los espacios, para que, como siempre lo he dicho, regresemos más fortalecidos que nunca a las aulas en bien de la educación, nuestra universidad y el Estado de México.

LA GRÁFICA DE HOY

Del comunicólogo y terror de los Chicuarotes, DIONEY HERNÁNDEZ, es de la presentación de los uniformes del equipo Artesanos de Metepec de la Liga Premier, en un emotivo evento que fue encabezado por el alcalde FERNANDO FLORES.

Teniendo en el micrófono al reconocido periodista deportivo RAÚL SARMIENTO y el comunicólogo DIONEY, el cuerpo técnico y jugadores portaron lo que será su nueva armadura para seguir trascendiendo en el futbol, tal como lo han hecho en este corto tiempo donde lograron un ascenso importante.

Un reconocimiento al equipo Artesanos, pues han demostrado buen futbol y eso no es producto de la casualidad sino del esfuerzo y el trabajo, más en estas épocas donde el deporte es fundamental para reconstruir el tejido social.

De esta forma, FERNANDO FLORES, reconoció la evolución de Artesanos desde su creación, pues ha forjado un vínculo especial con los mequetepenses siendo ejemplo deportivo.

Como un apasionado y fiel seguidor del futbol, Artesanos es un ejemplo y un proyecto que lo gobiernos deberían replicar, pues más que nunca es urgente invertir en el deporte para alejar a los jóvenes de las adicciones y edificar sociedades más sanas.

Y VA DE CUENTO

Una mujer frota una lámpara y aparece un genio, que le dice: Eres una buena mujer, así que te concederé un deseo.

La mujer, le responde: ¿Ves ese gato? Es la única compañía que tengo, pero me gustaría tener a un hombre guapo y fuerte a mi lado.

El genio acepta y hace su magia, por lo que el gato se convierte en un hombre parecido a Brad Pitt, con los músculos abdominales marcados y los brazos más fuertes que un roble.

La mujer salta a su regazo y lo cubre de besos para después preguntarle: ¿Tienes algo que decir antes de que hagamos el amor?

Y el hombre le responde: Sí, apuesto a que desearías no haberme castrado la semana pasada.

HASTA mañana con más GRILLANDO. Comentarios en “X” en @pepenader o en [email protected]