Toluca recibe la décima edición del Torneo Internacional de Fuerzas Básicas

Toluca, Méx.– La capital mexiquense vuelve a convertirse en epicentro del futbol formativo con el arranque de la décima edición del Torneo Internacional de Fuerzas Básicas 2025, certamen organizado por la Liga BBVA MX que se disputará del 28 de agosto al 6 de septiembre en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol.

A lo largo de una década, este torneo se ha consolidado como una vitrina para los jóvenes jugadores que buscan trascender en el alto rendimiento. En esta edición, ocho equipos se dividen en dos grupos: por México estarán Necaxa, Pumas UNAM, Santos Laguna y Rayados de Monterrey; mientras que el sector internacional lo integran el histórico Club Atlético Peñarol de Uruguay, y dos representantes de la MLS, Orlando City y Real Salt Lake, además de la Selección Nacional Sub-16.

El formato garantiza máxima competencia, ya que cada club tendrá la oportunidad de disputar siete partidos, con la mira puesta en la Gran Final del sábado 6 de septiembre a las 11:00 horas. Solo los líderes de cada grupo accederán al encuentro decisivo, lo que aumenta la exigencia y obliga a los equipos a mostrar regularidad desde el inicio.

Desde 2014, el torneo ha visto campeones de gran renombre. Pachuca, con cuatro títulos, es el máximo referente, seguido por Palmeiras de Brasil con dos, mientras que Guadalajara, Tijuana y Atlético de Madrid han levantado el trofeo en una ocasión. Esta trayectoria refleja la relevancia internacional del certamen, que ha sabido posicionarse como un puente entre el futbol juvenil y el profesional.

Más allá de los resultados, el Torneo Internacional de Fuerzas Básicas busca formar y proyectar a la próxima generación de futbolistas, al ofrecerles un escenario donde enfrentan distintos estilos de juego y aprenden a competir bajo estándares profesionales.

Los aficionados podrán vivir la experiencia de cerca a través del portal subinternacional.ligamx.net, donde se publicarán calendario, estadísticas y resultados.

Con la emoción propia de una década de historia, el balón está listo para rodar en Toluca y abrir un nuevo capítulo en la formación de los talentos que representan el presente y futuro del futbol.