El 31 de agosto vence el plazo para obtener condonaciones sobre pagos vencidos

Toluca, Méx.– La Secretaría de Finanzas agradece a los más de 700 mil contribuyentes que cumplieron este año. Al momento se han ofrecido subsidios por más de 400 mdp a los contribuyentes cumplidos.

De igual forma, se hace un llamado a los contribuyentes faltantes para que realicen su trámite antes del 31 de agosto y puedan obtener la condonación del 100% de tenencia y refrendo de 2023 y años anteriores. Para contribuyentes con placas 2020, también se ofrecen descuentos del 50 al 100% en el impuesto sobre adquisición de vehículos usados.

El trámite de reemplacamiento es seguro y más sencillo, se puede realizar en línea, de manera rápida y sin filas, a través del portal sfpya.edomexico.gob.mx/; solo adjunta tú identificación, comprobante de domicilio y la factura/endoso; el día de la cita deberás entregar las placas vencidas.

El pago se puede realizar en cualquiera de los 5,000 centros autorizados (bancos, supermercados, farmacias y tiendas de conveniencia); para recoger tus placas puedes acudir a cualquiera de los 32 Centros de Servicios Fiscales, en los 20 módulos ubicados en centros comerciales o recibirlas en tú domicilio con el servicio opcional de mensajería.

Las placas de servicio particular tienen un costo de $1,075 pesos y para motocicletas de $800 pesos.

Portar placas vencidas te hace acreedor a sanciones de tránsito, no podrás verificar, provoca la pérdida del subsidio a la tenencia y hasta llevar tú vehículo al corralón.

La Secretaría de Finanzas está a tú alcance a través de su línea de atención telefónica 800 715 4350, además de las redes sociales oficiales en Facebook y X.