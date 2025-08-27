Analizarán congresistas la iniciativa de la gobernadora para donar inmueble para escuela en Texcoco

Toluca, Méx.- Luego de que la Diputación Permanente del Congreso mexiquense conoció la iniciativa de la gobernadora Delfina Gómez para autorizar al ayuntamiento de Texcoco la desincorporación de un inmueble de su patrimonio, para donarlo a la Secretaría de Educación Pública, y se construya un plantel de educación media superior.

Se estará analizando dicha iniciativa que señala, la donación de un inmueble con una superficie de 10 mil metros cuadrados y está ubicado en la colonia San Mateo Huexotla del municipio de Texcoco.

Durante sesión de la Diputación Permanente, la diputada Martha Azucena Camacho Reynoso, dio lectura a la iniciativa enviada por la titular del Ejecutivo estatal, en el cual se puntualiza que el inmueble, cuya superficie es de 10 mil metros cuadrados, está identificado como lote uno, resultante de la subdivisión de una fracción del predio denominado “Tierra Larga”, ubicado en camino a Tolimpa, sin número, colonia San Mateo Huexotla.

“En términos del Dictamen de Procedencia, emitido por la titular de la Sindicatura Municipal del Ayuntamiento de Texcoco, se consideró jurídicamente viable la donación del inmueble de mérito, para que se realice la construcción de un bachillerato tecnológico, lo anterior, al tratarse de una obra de utilidad pública, que beneficiará a la población estudiantil de Texcoco y municipios aledaños”, resalta el documento.

Añade que, mediante oficio número SEP/SEMS/588/2025 —del 2 de mayo de 2025— la Subsecretaría de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública, del gobierno federal, solicitó a Nazario Gutiérrez Martínez, alcalde de Texcoco, se le otorgue un inmueble de propiedad municipal, para la construcción de un nuevo plantel de nivel media superior, con base en el Plan Integral del Sistema Nacional de Bachillerato, que prevé acciones para la reconversión, ampliación y creación de planteles de nivel media superior. Dicha solicitud fue aprobada el mismo día por el cabildo.

La donación del predio estará condicionada a que no se cambie el uso y destino que motivó su autorización. En caso contrario, revertirá a favor del patrimonio del ayuntamiento Texcoco.