Reforma Electoral impulsada por Sheinbaum abre paso a una democracia más cercana: George

Ciudad de México.– La reforma electoral que impulsa la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo representa una oportunidad para consolidar un sistema que preserve la diversidad como principio democrático y garantice la eficacia en la toma de decisiones, aseguró Jesús George Zamora, Consejero Jurídico del Gobierno del Estado de México, durante el VIII Congreso Internacional FIARDE Filosofía, Arte y Derecho 2025.

En la mesa “La ficción de la representatividad pura desafíos teóricos de los sistemas electorales”, el también ex titular del Órgano Interno de Control del INE subrayó que los gobiernos deben apostar por una democracia representativa, participativa, deliberativa e incluyente, en la que prevalezcan la transparencia y el diálogo.

“Un gobierno que escucha varias voces, que incorpora a las minorías en decisiones clave, encuentra soluciones más creativas y duraderas, y genera mayor cumplimiento voluntario de la ley”, expresó George Zamora.

Entre los instrumentos que favorecen la representación plural, mencionó las contralorías y observatorios ciudadanos, la democracia digital, los consejos consultivos, los umbrales y coaliciones, así como el parlamento abierto.

“El reto es innovar. La Reforma Electoral que viene no debe entenderse por nadie como un retroceso, sino como la posibilidad de diseñar canales que aseguren que las voces minoritarias permanezcan presentes, aunque su representación no dependa únicamente de los mecanismos tradicionales de plurinominalidad”, afirmó el Consejero Jurídico.