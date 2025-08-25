Uso de casco al manejar motocicleta no es opcional, es vital: Gobierno de Toluca

Toluca, Méx.- En un esfuerzo por reducir la estadística de accidentes viales que involucran a motociclistas, el Gobierno municipal de Toluca, encabezada por el alcalde Ricardo Moreno, reiteró el exhorto a conductores para que adopten una cultura de prevención y seguridad al manejar, especialmente en la importancia del uso del casco, una simple medida que puede salvar sus vidas.

De acuerdo con el Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (STCONAPRA), el uso correcto del casco puede disminuir hasta un 72% el riesgo de lesiones graves y traumatismos craneales en caso de accidente. Sin embargo, a pesar de esta información, el número de víctimas fatales en accidentes viales continúa en aumento, lo que acentúa la necesidad de una acción colectiva consciente.

La campaña Cascos que cuentan historias que impulsa el Gobierno municipal llama a generar conciencia entre motociclistas sobre la importancia de usar el casco, tanto si son conductores como pasajeros.

Además, cabe resaltar la inadecuada práctica de transportar múltiples personas en una sola motocicleta, incluidos niños y bebés; acción que además de ser una clara violación a las normas de tránsito, pone en riesgo la vida.

Diversas empresas fabricantes de motocicletas, como Italika, Bajaj y Honda, así como plataformas de reparto como Uber y Rappi, se sumaron a esta campaña, reforzando el mensaje de seguridad vial en el municipio. También se han integrado motoclubes y organizaciones civiles, para crear un frente unido en pro de la seguridad de motociclistas y peatones.

Cascos que cuentan historias es parte de un programa estratégico que incluye operativos permanentes como Moto Segura, Alcoholímetro y Verificación Vehicular.

Por lo tanto, el Gobierno municipal llama a las y los motociclistas a usar casco porque de esa forma se protegen y contribuyen al bienestar de toda la sociedad, pues la prevención es responsabilidad de todos.