En marcha, primera aeronave Embraer E-195 E2 en el AIFA

Tecámac, Méx.- La aerolínea Mexicana de Aviación, puso marcha el primer vuelo comercial de la aeronave Embraer E-195 E2, desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) al Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto en Tulum, Quintana Roo.

Autoridades indicaron que, a partir de la llegada de la aeronave inicia una nueva era en la aviación nacional al introducir tecnologías avanzadas de vanguardia que nos permite ser más competitivos en la industria del transporte aéreo.

En las instalaciones del AIFA, autoridades de la aerolínea Mexicana, Turismo y Sedena destacaron que el funcionamiento el primer vuelo del avión Embraer E-195 E2 que fue entregado el pasado 1 de julio con matrícula XA-MXA, partió con rumbo al Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto en Tulum.

Apuntaron que, con estas aeronaves Mexicana de Aviación pretende y aspira a dar un servicio excepcional de calidad y calidez; enfocado también a la seguridad operacional que es lo más importante que se cuida dentro de los procesos.

Coincidieron en el apoyo y visión transformadora del Gobierno Federal para generar la colectividad en territorio nacional y compartir la prosperidad con cada uno de las y los mexicanos a los cuales mexicana genera una derrama económica, como es la generación de empleos en la propia industria del transporte aérea y la cadena de valor en los destinos.

Destacó que, actualmente Mexicana vuela a 14 destinos del país generando economía y derrama económica a cada uno de los destinos.

“Mexicana está comprometida a ser esa línea del pueblo que ofrezca un transporte aéreo accesible, Mexicana es la aerolínea que ofrece accesibilidad y precios justos para que cada uno de los mexicanos puedan acceder al transporte aéreo”.

Se destacó que hoy Mexicana de Aviación registra 17 por ciento más pasajeros con respecto 2024 con rutas.

El AIFA se ha convertido en un referente a nivel internacional transportando 3 millones de pasajeros de enero a junio del presente año y en donde se turismo tiene un 7 por ciento más. Asimismo refirió que van por 23 millones más pasajeros para este próximo semestre.