SIPINNA urge a reforzar cuidado de infancias

Toluca, Méx.- El Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) aalertó sobre los múltiples desafíos que enfrenta la niñez y adolescencia en México, entre ellos la violencia intrafamiliar, el embarazo adolescente, la falta de educación sexual integral y la creciente vulnerabilidad en situación de movilidad, las tres principales problemáticas.

De acuerdo con la Secretaría Ejecutiva de SIPINNA, Lorena Villavicencio, alrededor de 38 millones de niñas, niños y adolescentes en el país exigen una respuesta coordinada y urgente del Estado.

“Tenemos muchos hogares en este país que están en crisis y los principales afectados son los niños, niñas y adolescentes, y tenemos que generar una nueva manera de relacionarse, una crianza amorosa entre padres e hijos; hay que desterrar la violencia que también arroja a las calles a muchos niños y adolescentes en este país”, dijo.

En el marco de la firma del convenio de colaboración con aldeas infantiles S.O.S para reforzar acciones conjuntas que garanticen el ejercicio pleno de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el país, Villavicencio también destacó la necesidad de hacerlo sin importar su condición.

Esto se suma de causas que representa este acuerdo entre dos instituciones, una del estado y otra que no, pero que tiene también la magnitud y la capacidad para contribuir de manera muy seria en garantizar los derechos a niños, niños y adolescentes que tienen condiciones complicadas y que merecen la condición de ser niños y niñas institucionalizados.

Afirmó que esto no quiere decir que no sean sujetos de derechos y que no tengan derecho a hacer una vida lo más productiva y feliz que se merecen.

La Secretaria Ejecutiva enfatizó que SIPINNA trabaja actualmente en la implementación del Programa Nacional de Protección Integral 2025-2030 (PRONAPINA), que busca articular esfuerzos entre gobierno, sociedad civil y comunidades para asegurar el desarrollo integral de todas las niñas, niños y adolescentes del país.