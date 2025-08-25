Hoy y mañana, Comisión de Auscultación recibirá nominaciones para la rectoría BUAP

Por: María Huerta

Puebla, Méx.- De acuerdo a la convocatoria para el nombramiento de la persona titular de la rectoría de la BUAP en el periodo 2025-2029, hoy y el 26 de agosto, la Comisión de Auscultación recibirá las opiniones individuales o colectivas de la comunidad de la Universidad Autónoma de Puebla de quienes aspiran a ocupar el cargo de rectora o rector.

De 9 de la mañana a 17:00 horas, podrán ser audiovisuales y/o escritas y consistirán en argumentos, fundados y motivados, relacionados con los siguientes aspectos.

Las opiniones deberán ser académicas, actividades de investigación, extensión y difusión, profesionales, administrativas, institucionales y personales.