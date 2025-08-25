49 intentos de linchamiento en Puebla este año

Por: Erika Méndez

Puebla, Méx.- Durante este 2025, se han registrado 49 intentos de linchamiento en Puebla y tres casos en que sí se consumaron.

En conferencia de prensa, el titular de la secretaría de Seguridad Pública (SSP), Francisco Sánchez González destacó que los casos han disminuido significativamente gracias a la pronta respuesta de las autoridades.

Debido a que el 2024 se contabilizaron 169 intentos de linchamiento y nueve consumados.