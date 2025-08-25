EdoMéx alcanza lugar 13 nacional en acuacultura

San Felipe del Progreso, Méx.- El impulso que ha dado el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez al sector acuícola permitió alcanzar en 2024 una producción de 15 mil 651 toneladas de diversas especies: carpa (79.29%), trucha (12.81%), mojarra (6.29%) y charal (0.20%).

Al encabezar la entrega y siembra de más de 200 mil crías de carpa a cooperativistas de la presa Tepetitlán, la Secretaria del Campo, María Eugenia Rojano Valdés, destacó que el Estado de México alcanzó el lugar 13 en volumen de producción y el 11 en valor a nivel nacional, de acuerdo con datos de Conapesca.

“El Estado de México pasó por volumen del número veinticinco al trece, y en valor del veintidós al once”, apuntó Rojano Valdés.

Agregó que este año la Conapesca incluyó al Estado de México en su Anuario Estadístico, herramienta que permitirá ordenar y registrar a las unidades de producción acuícola.

Con relación a las crías entregadas en la presa Tepetitlán, indicó que podrán representar hasta 33 toneladas de carne al alcanzar su tamaño ideal, beneficiando directamente a las comunidades vecinas.

La ribera de este cuerpo de agua abarca 46 hectáreas, compartidas por 11 comunidades mazahuas que complementan la siembra de maíz y calabaza con la actividad pesquera.