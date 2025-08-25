Alcaldesa Ivette Topete inaugura expo regreso a clases en Amecameca

Por: Ricardo Espejel Arellano.

Amecameca, Méx.- Con la visión de aliviar el gasto familiar y reactivar la economía local, el Gobierno Para Todos que preside la Dra. Ivette Topete García, inauguró hoy la Expo Regreso a Clases 2025, este importante espacio está ubicado en la calle Francisco Sarabia, a un costado de la presidencia municipal.

La Expo Regreso a Clases ofrecerá a las familias una amplia variedad de productos esenciales para el nuevo ciclo escolar, todos disponibles a bajo costo y directamente de comerciantes locales. Las madres y padres de familia podrán adquirir calzado, útiles escolares de diferentes tipos y mochilas diversas a precios muy accesibles, y también tendrán acceso a servicios gratuitos como corte de cabello.

Luego de cortar el listón inaugural la presidenta municipal Dra. Ivette Topete García, dijo que el horario de la exposición de artículos escolares será de 9:00 a.m. a 9:00 p.m. y estarán brindando el servicio hasta el 7 de septiembre y también puso en marcha una Jornada de Salud Integral en la explanada municipal, que se llevará a cabo del 25 al 27 de agosto.

En este espacio, las familias podrán aprovechar servicios como certificados médicos, consultas en la unidad dental, lentes a bajo costo con valoración gratuita, vales para fotos escolares y medicamentos a precios accesibles en la farmacia comunitaria.

La Dra. Ivette Topete García, expresó su compromiso con las familias de Amecameca y dijo: “Buscamos que inicien el ciclo escolar con todo lo necesario sin afectar su bolsillo, al mismo tiempo, apoyar a los comerciantes que son el corazón de nuestra economía local y encontrarán calidad, precios justos, porque el bienestar de los estudiantes y familias es nuestra prioridad”, añadió.

Con esta jornada, el Gobierno Municipal de Amecameca reafirma su compromiso de trabajar de manera integral por la educación y la salud de sus ciudadanos, brindando soluciones directas y accesibles para un gran regreso a clases.