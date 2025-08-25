Con gran éxito, se llevó a cabo el “Juventudes Fest 2025” en Huixquilucan

Huixquilucan, Méx.- “El gobierno de Huixquilucan seguirá trabajando a favor de los jóvenes con programas y acciones que permitan su desarrollo en diversas habilidades, alejándolos de malos hábitos e impulsando mejores oportunidades para su futuro”, expresó la presidenta municipal Romina Contreras Carrasco, al dar inicio del festival “Juventudes Fest 2025”.

Indicó que esta fiesta, celebrada en la colonia Ampliación Palo Solo, se realizó para festejar el Día Internacional de la Juventud, que reunió la participación de cinco mil jóvenes en estos eventos, al que asistieron en compañía de familiares y amigos a esta sana convivencia, que contribuyen a formar una sociedad fuerte y unida, donde toda la gente se sienta incluida, con igualdad de oportunidades, eliminando barreras y prejuicios.

“Me da mucho gusto ver a tantos jóvenes asistir a este tipo de eventos que son hechos con mucho cariño y esfuerzo para todos. Este festival busca reconocer el papel de este sector de la población en la sociedad, pues estamos conscientes que son el futuro del país y, sobre todo, de Huixquilucan, por lo que seguiremos trabajando 24/7 con políticas públicas que favorezcan su desarrollo personal y comunitario”, comentó la alcaldesa.

Durante la celebración, diversas bandas musicales lograron que los asistentes bailaran y cantaran a todo pulmón, tales como Motolove, El Jefe del Acetato Memo Mix, Jamaica Sonora, Heavy Nopal, Rude Boys y Nana Pancha; este último grupo causó gran euforia con su repertorio de éxitos, tales como Luna, Eso que Tú, Incansable, Nana Punk, entre otros.

La Dirección General de la Juventud de Huixquilucan, organizó diversas actividades donde los asistentes tuvieron la oportunidad de expresar y dar a conocer sus dotes artísticos, mediante el grafiti con el uso de aerosoles en tablas de madera, en las cuales realizaron diversas pinturas que reflejan su identidad y pertenencia.

También se regalaron playeras para que los asistentes se llevaran un gran recuerdo del “Juventudes Fest 2025”, además de la gran convivencia de quienes se dieron cita desde las 12:00 horas del domingo, para ir con toda la familia y disfrutar de este evento.