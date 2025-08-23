Zinacantepec invita a la 12ª edición de la Feria del Marisco

Zinacantepec, Méx.- Con más de 40 expositores dio inicio la décimo segunda edición de la Feria del Marisco en Zinacantepec, la cual tiene como objetivo mostrar las habilidades culinarias de los marisqueros de la zona.

El presidente municipal, Manuel Vilchis Viveros destacó que esta feria se ha convertido en una fuerte tradición que, aunque es propia de San Luis Mextepec, se realizó la ampliación al centro de la demarcación para poder albergar a más visitantes, pues señaló que se espera la asistencia de al menos 60 mil personas.

El edil refirió que esta afluencia representa una gran derrama económica para la localidad, ya que expuso que todos los comercios se ven beneficiados, lo que ha sido un gran impulso para preservar esta actividad.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a participar en las actividades culturales que van desde presentaciones de danza hasta demostraciones de lucha libre para fomentar la convivencia familiar.

La feria será resguardada por más de 120 elementos de seguridad con la finalidad de preservar la integridad de los asistentes.