Concluye con éxito curso de verano “El Valor de la Familia” en Huixquilucan

Huixquilucan, Méx.- La presidenta municipal, Romina Contreras, se congratuló por la participación de más de 100 niñas y niños de la Zona Popular, los cuales disfrutaron de talleres y actividades que impulsan su desarrollo integral durante el curso de verano que organizó, la Dirección General de la Mujer de Huixquilucan.

Con gran éxito se llevó a cabo el Curso de Verano “El Valor de la Familia”, con actividades como clase de globos, cuenta cuentos, juegos de cuerda y de destreza, karaoke, zumba, entre otras

Más de 100 niñas y niños de colonias de la Zona Popular aprovecharon su tiempo libre en este periodo vacacional con los cursos de verano gratuitos que impartió el Gobierno de Huixquilucan, para reforzar la convivencia y aprender nuevos conocimientos y habilidades con actividades recreativas.

Al respecto, la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, destacó que fue un verano lleno de diversión y un ambiente de sana recreación, pues los infantes aprendieron a convivir con más niñas y niños y desarrollaron diferentes habilidades, además de que estos cursos, impartidos por la Dirección General de la Mujer, se enfocaron en el aprendizaje de valores como el respeto, la responsabilidad, la honestidad y la empatía.

Dijo que, “los cursos de verano ofrecen la oportunidad de explorar temas diferentes a los que aprenden en la escuela, lo que puede despertar nuevas pasiones e intereses para los niños”.

Agradeció la gran participación que tuvieron este año. “Quiero que sepan que todo fue preparado con mucho amor y esfuerzo, pensado para los pequeños del hogar, quienes, sin duda, merecen espacios de sana convivencia y tiempo de calidad con su familia”, afirmó la presidenta municipal.

Contreras Carrasco, indicó que en el Curso de Verano “El Valor de la Familia”, dirigido a menores de tres hasta 15 años, se realizaron diversos talleres y juegos, así como una clase de educación vial con elementos de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad de Huixquilucan, con el fin de evitar accidentes, al mostrarles las señales de tránsito, cómo cruzar la calle de forma segura y la importancia de respetar los semáforos.

Algunos de los talleres y actividades que se realizaron fueron: baile, clase de globos, cómo hacer tu propio jabón, cuenta cuentos, juegos de cuerda y de destreza, karaoke, manualidades de fieltro, pintura acuarela, reciclado y madera, zumba kids, entre otros, que cubrieron las necesidades de cada infante para pasar un rato lleno de risas y diversión.

En tanto, en el deportivo “Paola Longoria”, ubicado en la colonia Montón Cuarteles, se realizó el taller de preparación de tu propia pizza, cuentacuentos, juegos didácticos y de destreza, así como una clase de yoga kids, en donde aprendieron a controlar la respiración, fortalecer sus músculos, además de adquirir conciencia de su propio cuerpo, estimulando la creatividad e imaginación.