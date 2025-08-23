Entregan remodelación de la Plaza Constitución en Zinacantepec

Zinacantepec, Méx.- El gobierno municipal de Zinacantepec entregó la remodelación de la Plaza Constitución, uno de los espacios más representativos y tradicionales de la localidad.

Ubicada en el corazón del municipio, la plaza fue renovada con el objetivo de brindar a las familias un lugar digno para la convivencia, el esparcimiento y el fortalecimiento comunitario. Autoridades municipales destacaron que este sitio no solo es un punto de encuentro de generaciones, sino también un símbolo de identidad para los zinacantepequenses.

Durante la supervisión de las obras, se subrayó que la Plaza Constitución refleja el avance, la transformación y el desarrollo que se impulsa en el municipio. La remodelación busca consolidar este espacio como un lugar seguro, atractivo y funcional, capaz de generar orgullo entre sus habitantes.

“En Zinacantepec reafirmamos nuestro compromiso con el bienestar de las familias; esta plaza es muestra de que seguimos avanzando juntos”, expresó la autoridad local.

Con la entrega de esta obra, el ayuntamiento reiteró su intención de continuar con proyectos que fortalezcan la vida comunitaria y mejoren la calidad de vida de la población.