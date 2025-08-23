Piovi se queda en Cruz Azul y tendrá minutos ante el Toluca

Ciudad de México.- Tras días de tensión y constantes rumores, el Cruz Azul cerró la puerta a la salida de Gonzalo Piovi. El defensor argentino continuará vistiendo la camiseta celeste, luego de que las negociaciones con Inter Miami no prosperaran y por lo anterior tendrá minutos ante los Diablos, este sábado.

El interés del club de la MLS fue real y fuerte, pero los desacuerdos en la mesa resultaron insalvables. La Máquina pedía 7.5 millones de dólares, mientras que el conjunto estadounidense ofrecía 6 millones, bajo un esquema de pagos diferido hasta 2030. Para la directiva cementera, aceptar esas condiciones significaba hipotecar a futuro uno de sus activos más valiosos, por lo que la operación se vino abajo.

Con el pase descartado, Piovi mantiene su compromiso con el proyecto azul. El argentino, que suma 49 partidos en Liga MX, 48 de ellos como titular, con 4219 minutos y cinco asistencias, estará disponible para enfrentar a Toluca el próximo fin de semana. Su regularidad y liderazgo lo han convertido en pieza indispensable de la zaga.

El técnico Nicolás Larcamón reconoció la importancia de esta continuidad, subrayando la madurez y profesionalismo del jugador. “Si Piovi termina por quedarse, confío que no le afectará, porque es un profesional y ama los colores de Cruz Azul”, expresó el estratega, convencido de que el zaguero mantendrá su alto nivel.

La permanencia de Piovi significa un triunfo para Cruz Azul en el mercado, donde cada vez resulta más difícil retener figuras frente al poder económico de la MLS. Para el plantel, representa la seguridad de contar con un líder en la defensa; para la afición, la garantía de que uno de sus referentes seguirá peleando por el título.

Con el futuro definido, La Máquina se concentra en el torneo local, con la mira puesta en consolidar su proyecto y demostrar que su defensa sigue siendo uno de sus puntos más sólidos.