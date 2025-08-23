Cristante, nuevo director técnico del Club Puebla

Puebla, Puebla.- El Club Puebla anunció de manera oficial la llegada de Hernán Cristante como director técnico del primer equipo varonil, en sustitución del anterior estratega. La institución confía en que la experiencia, mentalidad y liderazgo del argentino se ajusten a los objetivos deportivos de la Franja.

Cristante es ampliamente recordado por su paso como portero en el futbol mexicano, especialmente con el Deportivo Toluca, club en el que conquistó cinco títulos de liga y donde se consolidó como uno de los mejores arqueros extranjeros en la historia del balompié nacional.

En su faceta como entrenador, inició hace más de nueve años con Coras de Tepic en el Ascenso MX. Posteriormente dirigió a los Diablos Rojos del Toluca en dos distintas etapas, donde su sello característico fue mantener al equipo en instancias finales. Bajo su mando, el cuadro mexiquense alcanzó el subcampeonato en el Torneo Clausura 2018.

Su carrera en los banquillos también incluye un paso por Gallos Blancos de Querétaro en el Clausura 2022 y más recientemente con FC Juárez, tanto en el Apertura 2022 como en el Clausura 2023, sumando experiencia y fortaleciendo su perfil dentro de la Liga MX.

Para este nuevo reto, Cristante estará acompañado por un cuerpo técnico conformado por Joaquín Velázquez y Marco Antonio Capetillo como auxiliares. Ambos son exjugadores de La Franja y regresan ahora con la misión de aportar sus conocimientos, además de reforzar el sentido de identidad dentro del club.

La directiva camotera destacó que la llegada de Cristante responde a la necesidad de fortalecer el proyecto deportivo, convencidos de que su mentalidad ganadora y su probado palmarés serán claves para brindar nuevas alegrías a la afición.

Con este anuncio, el Club Puebla abre una nueva etapa con la mira puesta en alcanzar un rendimiento competitivo que satisfaga a sus seguidores, ahora bajo el mando de Hernán Cristante Mandarino.