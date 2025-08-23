Vinculan a proceso a presunto implicado en homicidio en Chicoloapan

Chicoloapan,Méx.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que un hombre identificado como Ángel Martín “N” fue vinculado a proceso por su probable participación en el homicidio calificado de un individuo ocurrido el 26 de marzo de 2022 en este municipio.

De acuerdo con la investigación, la víctima habría sido agredida con un objeto punzocortante tras una discusión en la calle Chihuahua, colonia Francisco Villa. La agresión le provocó la muerte en el lugar.

El Ministerio Público integró la carpeta de investigación y realizó actos de gabinete y de campo que permitieron identificar al presunto responsable, quien fue detenido e ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona.

Tras revisar los datos de prueba presentados por la Fiscalía, la Autoridad Judicial determinó vincularlo a proceso, además de imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada y establecer un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

La FGJEM recordó que al detenido se le debe considerar inocente hasta que exista una sentencia condenatoria en su contra.