El lunes clases presenciales en Facultad de Planeación UAEMéx

Toluca, Méx.- Luego de poco más de tres meses en paro, la Facultad de Planeación Urbana y Regional (FAPUR) de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) iniciará actividades presenciales el próximo 25 de agosto; y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) entregará instalaciones el 24 de agosto.

De acuerdo con la UAEMéx, en la Facultad de Planeación Urbana y Regional (FAPUR) la asamblea estudiantil entregó las instalaciones a la rectora Martha Patricia Zarza Delgado e informó que el próximo lunes 25 de agosto iniciarán las actividades presenciales correspondientes al semestre 2025B.

Mientras que, en la Facultad de Lenguas, la Asamblea determinó que reanudarán actividades de manera parcial, en tanto se cumplen con las peticiones de la asamblea universitaria.

En tanto, este domingo 24 de agosto, los integrantes de la Asamblea Cacomixtles acordaron con las autoridades universitarias que entregarán las instalaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS), de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx).

Es de recordar que, durante las últimas dos semanas varios espacios académicos de la UAEMéx ubicados en Ciudad Universitaria (CU) reanudaron actividades en línea, en tanto avanzan los pleitos petitorios de las asambleas, principalmente en temas de mantenimiento para garantizar un regreso seguro para los estudiantiles.