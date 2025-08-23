Entrega gobernadora rehabilitación de Unidad Deportiva en Jaltepec con inversión de 17 mdp

Axapusco, Méx.- La gobernadora Delfina Gómez Álvarez, encabezó la entrega de la rehabilitación de la Unidad Deportiva de Jaltepec, en el municipio de Axapusco. Con una inversión cercana a los 17 millones de pesos, la obra beneficiará directamente a más de siete mil habitantes de la región del Valle de Teotihuacán.

Durante su discurso, la mandataria estatal expresó su satisfacción por cumplir con un compromiso adquirido con la comunidad, subrayando que la acción responde a una petición ciudadana largamente esperada. “Lo único que podemos hacer nosotros es brindar esos resultados para que ustedes vean que sí fue posible el cambio y valió la pena la confianza que depositaron en nosotros”, señaló.

Gómez Álvarez informó que la unidad deportiva rehabilitada cuenta con nuevas canchas de futbol, futbol rápido y usos múltiples, espacios que no solo mejoran la infraestructura urbana, sino que también fortalecen la cohesión social y fomentan hábitos saludables entre niños, jóvenes y adultos.

“El deporte es una actividad que nos une e identifica ante el mundo. Hoy podemos decir que misión cumplida en esta primera etapa”, enfatizó la gobernadora.

En el marco del evento, la gobernadora destacó la participación de jóvenes mexiquenses en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, a quienes se les entregaron apoyos económicos, subrayando el papel de las familias, entrenadores y comunidades en el desarrollo del talento deportivo.

Asimismo, hizo hincapié en el enfoque social de su administración, señalando que el gobierno federal y estatal trabajan en conjunto para atender no solo las causas de la inseguridad, sino también para abrir oportunidades a través del rescate de espacios públicos, programas sociales y eventos comunitarios como torneos deportivos y jornadas por la paz.

Gómez Álvarez aprovechó la ocasión para hacer un llamado al cuidado del entorno natural y cultural del Valle de Teotihuacán. “Lo que ustedes tienen aquí es un lujo. Preserven sus tradiciones, cuiden su paisaje, y sigan transmitiendo el amor por su tierra a las nuevas generaciones”, expresó.

La titular del Ejecutivo estatal resaltó que su administración trabaja por el bienestar de los mexiquenses, con apoyos sociales como los programas Mujeres con Bienestar, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores, ya con cobertura universal en el estado. También hizo referencia a las Caravanas de Justicia y Bienestar, que acercan servicios como asesoría legal, trámites de escrituras, esterilización de mascotas y jornadas de salud directamente a las comunidades.

Finalmente, anunció que se buscarán recursos para una segunda etapa de la unidad deportiva, aunque aclaró que dependerá de ajustes presupuestales. “Queremos regresar para ver esa segunda etapa realizada, y atender también los temas de carreteras que urgen en otras localidades”, concluyó.

La construcción de la obra generó mil 462 empleos directos e indirectos, ya que abarca más de 29 mil metros cuadrados e incluye la construcción de una cancha de futbol con pasto sintético, rehabilitación de dos canchas de usos múltiples y de la cancha de futbol rápido, techado de gradas, construcción de un andador, rehabilitación de sanitarios y pintura de fachadas. Asimismo, se incorporaron dos pozos de absorción para captar agua de lluvia y recargar mantos freáticos.