Reconoce gobernadora a Congreso por presupuesto para sociedad civil

Toluca, Méx.- Por respaldar y aprobar el Plan de Desarrollo Estatal y el presupuesto de egresos para 2025, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez agradeció a las, le y los diputados del Congreso mexiquense, asegurando que dicho apoyo permite a su gobierno realizar diferentes acciones, como la entrega de estímulos económicos a ocho Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), realizada en Texcoco.

Ante la presencia de los diputados José Francisco Vázquez Rodríguez y Maurilio Hernández González, presidentes de la Junta de Coordinación Política y de la Diputación Permanente de la LXII Legislatura mexiquense, respectivamente, la gobernadora destacó la calidad humana de quienes integran el Congreso local, y expresó su deseo porque se pueda incrementar la asignación de recursos en la materia para el presupuesto de egresos 2026.

“Ellos dan fe, con esto, de que estamos cumpliendo como gobierno estatal, lo que nos permitirá —y sé que también lo harán— asignar un poquito más de presupuesto”, indicó la mandataria.

Tras reconocer a las OSC por su trabajo solidario y comunitario en beneficio de las familias mexiquenses, la gobernadora agradeció la presencia del diputado y las diputadas de morena: Edgar Samuel Ríos Romero, Sandra Patricia Santos Rodríguez y Jennifer Nathalie González López, así como de Liliana Dávalos Ham, titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.

Posteriormente, en Axapusco, los parlamentarios Francisco Vázquez y Osvaldo Cortés Contreras (morena) acompañaron a la gobernadora en la entrega de la rehabilitación de la Unidad Deportiva de Jaltepec. Delfina Gómez reconoció el problema de baches en las vialidades de diversos municipios, por lo cual anunció acciones de reencarpetado, en coordinación con diputados y diputadas locales y federales, así como con los gobiernos municipales y el federal.