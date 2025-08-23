Diablos tendrán dura prueba ante Cruz Azul

Toluca, México.- Este sábado a las 21:05 horas, el Estadio Olímpico Universitario será testigo de un duelo que promete emociones fuertes en la jornada 6 del Torneo Apertura 2025. Cruz Azul, bajo la dirección de Nicolás Larcamón, recibirá al vigente campeón Toluca en un partido que podría marcar un punto de inflexión para ambos clubes.

La Máquina llega con viento a favor tras derrotar a Santos Laguna en un vibrante 3-2, resultado que significó su tercera victoria consecutiva y lo colocó en el segundo puesto de la clasificación con 11 unidades, solo por detrás de Pachuca, que marcha líder con 12. Para Larcamón, este encuentro representa su primer gran examen desde que asumió las riendas del conjunto capitalino.

Por su parte, los Diablos Rojos arriban con la obligación de defender el título y la etiqueta de favoritos. Su técnico, Antonio Mohamed, dejó en claro que el desgaste físico comienza a pesar en su plantilla, luego de un calendario apretado. “Sabemos que jugamos en poco más de 48 horas contra un equipo que está descansado, así que veremos quién está mejor para encarar ese partido. Hoy ya pesó el cansancio, no son los partidos, son los viajes”, reconoció el estratega argentino.

Larcamón, consciente del reto que representa enfrentar a Mohamed, también dejó sus impresiones en conferencia de prensa. “El Turco está al frente de un proyecto en el que ya lleva tiempo, eso habla de una estructura que viene con continuidad y te eleva los niveles de exigencia”, apuntó.

Más allá de las palabras, ambos técnicos coincidieron en la importancia de la fase regular, pues sumar puntos ahora será determinante para llegar con solidez a la liguilla. “En definitiva también alcanzar los meses decisivos de la competencia. Llegar a esas instancias decisivas que son las que definen los objetivos que todos queremos”, concluyó Larcamón.

El duelo entre Cruz Azul y Toluca se perfila como uno de los más atractivos del fin de semana. Se espera una gran entrada, con aficiones de ambos bandos llenando las gradas para darle un marco especial a un enfrentamiento que podría marcar tendencias en la Liga MX.