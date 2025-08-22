En Morena no vamos a solapar a quien comenta irregularidades: Hernández

Toluca, Méx.- La dirigente estatal de Morena, Luz Ma. Hernández Bermúdez, aseguró que en su partido no solapa a nadie y que cualquier militante o autoridad señalada por irregularidades debe enfrentar la justicia, recordando que al iniciar un proceso judicial los derechos políticos quedan suspendidos automáticamente.

En conferencia de prensa, al ser cuestionada sobre funcionarios municipales de Moreno, presuntamente involucrados con la delincuencia organizada y que algunos ya enfrentan proceso judicial.

“Si están enfrentando algún proceso judicial, no lo vamos a solapar, tienen que pagar, y de inmediato se les da de baja del partido”. Tienen que enfrentar lo que presuntamente ocasionaron, pues señaló no tienen por qué involucrarse con esas personas”, señaló.

Asimismo, aseguró que hasta el momento el comité de vigilancia no se tienen quejas por el mal actuar de algún funcionario o funcionaria emanada de Morena, pero sí invito a que en caso de haber alguna anomalía los denuncien.

Por otra parte, acompañada del comité estatal de Morena, señaló que el partido continúa en expansión en el Estado de México con miles de nuevas afiliaciones voluntarias, al tiempo que defendió la política de austeridad y reducción del presupuesto a los partidos políticos, en sintonía con la propuesta de reforma electoral impulsada por el gobierno federal.

En materia financiera, explicó que Morena en el Estado de México opera con recursos respaldados por el Comité Ejecutivo Nacional y que actualmente manejan alrededor de mil a mil 500 millones de pesos, aunque subrayó que su gestión ha sido “austera y congruente”, utilizando las instalaciones propias del partido para evitar gastos innecesarios.

Finalmente, la dirigente estatal expresó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum y a Pablo Gómez, recientemente designado para encabezar los trabajos de la reforma electoral, y afirmó que Morena está preparado para una reducción presupuestal en congruencia con su línea política.