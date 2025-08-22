Aguirre revela lista de convocados para concentración de la Selección Mexicana

Ciudad de México.– Javier Aguirre, director técnico de la Selección Mexicana, dio a conocer la lista de jugadores que participarán en la concentración del 25 al 27 de agosto, como parte del proceso de observación y preparación rumbo a los próximos compromisos internacionales.

El llamado incluye a futbolistas consolidados en la Liga MX y jóvenes que han mostrado un rendimiento destacado en sus clubes. Entre los porteros figuran Sebastián Jurado de FC Juárez, Raúl Rangel de Chivas y Carlos Moreno de Pachuca, quienes buscarán competir por un puesto bajo los tres palos.

En la zona defensiva destaca la presencia de elementos como Rodrigo Juárez y Emilio Águila del América, Vladimir Guzmán y Gerardo Arteaga de Rayados del Monterrey, además de los jóvenes Jesús Angulo del Toluca y Benjamín González de las Chivas, mostrando un balance entre experiencia y proyección a futuro.

El mediocampo presenta una mezcla interesante de talento. Aparecen nombres como Fernando Ambriz del Monterrey, Luis Romo de las Chivas y Erick Sánchez y Alan Gutiérrez del América y Jesús Angulo del Toluca. La intención es tener un centro del campo dinámico y versátil.

En el ataque, Aguirre apostó por futbolistas de peso en sus clubes y que atraviesan un buen momento. Israel Violante del América, Diego Lainez de los Tigres y Jorge Ruvalcaba de los Pumas encabezarán la ofensiva, junto a opciones como Guillermo Berterame del Monterrey y Alexis González de las Chivas. La convocatoria refleja el interés del entrenador en mantener variantes tanto en velocidad como en poder ofensivo.

La concentración será clave para que el cuerpo técnico evalúe el rendimiento de los convocados y defina la base del equipo con miras a los próximos retos internacionales.

“Es una lista equilibrada en todas sus líneas, con jugadores que atraviesan un buen nivel en sus clubes”, señaló Aguirre. La expectativa es que este microciclo permita consolidar una identidad de juego bajo el mando del experimentado estratega mexicano.

Con esta convocatoria, Aguirre comienza a dar forma a un proyecto que busca recuperar el protagonismo del Tricolor en la región y aspirar a mejores resultados en el escenario internacional.